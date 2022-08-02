İranlı casusların keşif görüntülerine ulaşıldı

Terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek üzere ülkeye sızan İran istihbarat teşkilatına bağlı casusların, İsrail vatandaşlarını hedef alan gizli suikast planı Haziran ayında MİT ajanlarınca engellenmişti.

İranlı casus ağına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'ye “turist”, “işadamı” ve “öğrenci” kılığında sızdıkları saptanan suikast hücresindeki kişilerin havalimanına gelişleri, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki unsurlarınca gölge gibi adım adım takip edilen hücrenin İstanbul'da yaya, taksi ve motosiklet ile yaptıkları keşif görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen görüntülerde, İsrailli Yossi L.S. adlı diplomatı ve yakınını kaçırmak üzereyken operasyonla çökertilen casus ağının, Beyoğlu'ndaki bir otelin lobisindeki ve Taksim Meydanı ile çeşitli güzergah çevresindeki görüntüler yer alıyor.

Üzerlerinden üçüncü ülkelere ait pasaport ve ID kartları çıkan ve sürekli kılık değiştiren hücre üyelerinin, kimi zaman 2'şerli halde kimi zaman da tek dolaştıkları görülüyor.

İstanbul'da geçtiğimiz Haziran ayında ‘İsrailli hedeflere suikast' iddiasıyla çökertilen İran istihbaratına çalışan casus ağının son 7 üyesi 'Siyasi ve Askeri Casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. MİT tarafından deşifre edilen suikast hücresinin Türkiye'deki tüm bağlantıları deşifre olmuştu.

Sadık Kahraman

