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İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi

İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi

Büyükçekmece’de Türk bayrağını yırtan İranlı bir kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi - Tıkla İzle

Olay 16:50 sıralarında Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, İran uyruklu bir kadın Türk bayrağını yırttı. Kadının bayrağı yırttığını gören vatandaşlar, olaya tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Gözaltına alındı

Bir işyerinin giriş kısmında asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atıp, üzerine basan İranlı Z.M., ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette, ‘Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan işlem gören kadının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Erdal Can İçelli

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