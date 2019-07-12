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İranlı kadına hırsızlık gözaltısı

İranlı kadına hırsızlık gözaltısı
İranlı kadına hırsızlık gözaltısı

Samsun'da bir mağazadan giyim eşyası çaldığı iddia edilen İran uyruklu kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. İddiaya göre, İran uyruklu J.E.D. (33) adlı kadın, giyim eşyasını çalıp mağazadan ayrılmak istedi. Alarmın çalması üzerine görevliler tarafından yakalanan J.E.D. çaldığı iddia edilen giyim eşyalarının ücreti olan 669 lirayı ödedi. Polise teslim edilen J.E.D. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen J.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Muhammer Ay

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