İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı
İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Etiler’de geçtiğimiz cuma günü kayıplara karışan İranlı kadın ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim olan kadın, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı - Tıkla İzle

3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi (30), geçtiğimiz cuma günü kayıplara karışmıştı. Emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler'de sevgilisiyle buluşacağını söyleyerek arkadaşının arabasından inmişti. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi'den bir daha haber alınamamıştı.

Kayıp olan genç kadının 1'i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden annesi Maryam Ahadi, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sürerken, Ahadi'nin müdürü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bulunduğunu duyurmuştu.

İddialara göre, kayıp İranlı kadın erkek arkadaşını aradı. Erkek arkadaşı herkesin onu aradığını ve ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ahadi, akşam saatlerinde Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Ailesine haber verilen Ahadi'nin emniyette ifadesi alındı. İranlı kadın, ifadesinin alınmasının ardından polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Murat Horoz
 

İLGİLİ HABER
İranlı kadın Etilerde kayıplara karıştı İranlı kadın Etiler’de kayıplara karıştı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.