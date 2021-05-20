İranlı şahsın at sırtında taşıdığı 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar-1 Operasyonu kapsamında 19 Mayıs 2021 günü Yüksekova ilçesi Yediveren bölgesinde İran uyruklu 1 şahıs ve şahsa ait 2 adet at tespit edilerek yapılan aramada, 4 adet çuval içerisinde toplamda 84 kilo 800 gram eroin maddesi ile ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette 80 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

