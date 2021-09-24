İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 5 sanığa tahliye

İstanbul Şişli'de, 14 Kasım 2019 tarihinde İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti ile İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'nin de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Seyed Mohammed Reza Razavı, Sıavash Abazarı Shalamzarı, Amın Parvazı, Sına Forouhar, Houtan Khzerlou, Cengiz Akin, Veli Sarı ve Birol Özdemir ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

“Yemin ederim suçsuzum”

Yapmadığı bir suçtan dolayı yargılandığını iddia eden tutuklu sanık Cengiz Akin, “Tehdit altındayım. Bakırköy Savcılığı'na da yazdım. Tutuklandığım dosya nedeniyle Zindaşti'yle anıldığım için saldırıya uğradım. Serbest bırakılmamız için diplomat mı olmalıyız? Suçsuzum, içerdeyim. Adam salıverilmiş, zerre kadar suçu olmayanı burada tutuyorsunuz. Sanıklardan Veli hariç, kimseyi tanımıyorum. Yemin ederim suçsuzum” diye konuştu.

“Kimseden silah almadım”

Sanık Veli Sarı ise savunmasında, “33 yaşındayım, ne kimseden silah aldım, ne de verdim. Suçsuzum, 22 aydır tutukluyum. Abdulvahap Koçak ile hiç bağlantım yok. Sanık Cengiz Akin eski patronumdur. Suçsuz yere yatıyorum” ifadelerini kullandı.

“Göçmen kaçakçılığı yapmıştım ancak bıraktım”

33 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı savunmasında, “66 yaşındayım. Göçmen kaçakçılığı yapmıştım ancak 2016'da bu meseleleri bıraktım. Daha önce de söyledim bu şahısların hiçbirini tanımıyorum. Ne Türkleri, ne de İranlıları. Bir adam bana gelip zarf verdi, ben de Ali Esfanjanı'ya verdim. Yasal evrak olduğunu düşündüm. Esfanjanı ile otobüsü bindik, Ağrı Doğu Beyazıt'a gittik. Esfanjanı'nın belgesinde 'Abbas' yazıyordu, evrakında ise kendi adı vardı. Belgeleri yasal mı değil mi bilmiyorum. O farklı yoldan ben farklı yoldan İran'a kaçak yollarla girdim. Tutuklanırım diye 30 yıldır İran'a gitmiyorum. Pasaportumda İran'dan çıkış olmadığı için kaçak yollarla gittim” dedi.

Tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak'ın önceki günlerde korona virüs olduğunu belirten avukatı, rahatsızlığının devam ettiğini kaydetti.

Zindaşti ile aynı otelde kaldığının iddianamede yazıldığını ancak kalmadığını söyleyen sanık Birol Özdemir, savunmasında tahliyesini talep etti. Sanık Özdemir'in panik atak rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen avukatı ise, ifadesinin sonraki celselerde alınmasını istedi.

‘Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklu bulunan sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin, Veli Sarı ve Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, tutuklu sanıklar Amın Parvazı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavı, Sına Forouhar ve Houtan Khezerlou'nun yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

İranlı sanıkların nüfus ve sabıka kayıtlarının Interpol/Europol Daire Başkanlığından istenilmesine karar veren heyet, olumsuz cevap verildiği takdirde uluslararası istinabe yoluyla bu sanıkların nüfus ve sabıka kayıtlarının istenilmesi için bir sonraki duruşmada karar verilmesine hükmetti.

Firari sanıklar Najı Sharıfızındastı ile Alı Esfanjanı hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sanık Cengiz Akin tutukluluk kararına tepki gösterdi

Bunun yanı sıra mahkeme başkanı, sanık Cengiz Akin'in tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye edilmesi görüşünde olduğunu kaydederek, tutukluluk kararına şerh koydu. Ara karar açıklanmasının ardından tutuklu sanık Cengiz Akin karara tepki gösterdi.

İrem Demir - Sema Demir

