İranlı turistleri taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Özalp kara yolu üzerindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AB 326 İran plakalı tur minibüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 12 İranlı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Nihat Özbay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.