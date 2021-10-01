İranlı turistlerin tırnakçılık yöntemi için esnaf uyardı!

İki gün önce akşam saatlerinde kiralık araçla Kundu Turizm Merkezi'nde bir AVM'nin zemin katındaki döviz bürosuna gelen İran uyruklu 2 şüpheli para bozdurma bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle çalışanın elinden bir miktar avro alıp kayıplara karıştı. 3 işyerinde de benzer şekilde olayların yaşandığını belirleyen polis, plakasını belirlediği otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

Havalimanı yakınında tespit edilen şüpheli otomobil, kovalamaca sonucu Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi'nde yakalandı. İran uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerinden A.P.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.M., M.N. ve E.M. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

"Farkında değil paranın alındığının"

AVM yöneticisi Mehmet Soytürk, iki gün önce saat 21.30 sıralarında olayın alt kattaki dövizcide yaşandığını anlattı. Kendilerinin dışarıda beklerken görevli personelin gelip, 'Taksi mi geldi' diye sorduğunu dile getiren Soytürk, “Bize de olayın ne olduğunu panikle söylemedi. Farkında bile değil daha elindeki paranın alındığını. Bizi hemen çağırdı kamera kayıtlarına baktık. El yordamıyla şüpheliler parayı almış. Hemen durumu biz polise bildirdik. Polis geldi şüphelilerin eşkallerini ve aracın plakasını belirlediler ve çalışma yapmaya başladılar” dedi.

"Sık sık benzeri olaylar oluyor"

Cadde üzerindeki diğer esnafa uyarılarda bulunduklarının altını çizen Soytürk, “Şüphelilerin fotoğraflarını attık. Emniyet güçleri de sabah bu şahısları yakalamışlar. İran uyruklular ve şu anda adliyede işlemleri devam ediyor. Buna benzer olaylar hep yaşanıyor. Burası Antalya turizminde en önemli alışveriş yapılan yerlerden. Sık sık benzeri olaylar oluyor. Bu olayların önüne geçmesi için polislerimizden daha fazla destek bekliyoruz” diye konuştu.

İsa Akar - Gazi Taş