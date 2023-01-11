İranlı üniversite öğrencilerinden Fransa karşıtı protesto

İran'ın başkenti Tahran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolara destek vererek kışkırttığı ve Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da İran Dini Lideri Ali Hamaney'in karikatürlerinin yayınlanmasına izin verdiği gerekçesiyle başkent Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri Paris yönetimini protesto etti. Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan üniversite öğrencilerinden bazıları giydikleri sarı yelekler ile Fransa'daki protestolara destek verdi. Ayrıca Büyükelçilik binasının duvarına, “Eli kanlı Macron”, “Terör destekçisi Fransa” ifadelerinin yer aldığı sloganlar yazıldı.

Büyükelçilik kapısını hedef alarak yumurta fırlatan göstericiler, “Kahrolsun Fransa, kahrolsun İsrail”, “İkiyüzlü Fransa”, “Kahrolsun Hamaney karşıtları” ve “Kahrolsun liyakatsiz Macron” sloganları attı. Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'nin kapatılmasını ve Büyükelçi Nicolas Roche'un ülkeden kovulmasını talep eden kalabalık, “Fransa İsrail'in maşası” ve “Hamaney cihat fetvası verirse korkun” yazılı pankartlarla tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

İran'daki protestoları desteklemek amacıyla Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisi, geçtiğimiz ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak İran Dini Lideri Ali Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı. İran tepki olarak Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Paris yönetimine nota vermişti. Ayrıca İran, Tahran'da Fransa Dışişleri Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten İran Araştırmaları Enstitüsü'nü kapatma kararı almıştı.

Aynur Sena Çabuk



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