

İran'da Aralık 2022'den bu yana Mahsa Amini gösterilerine destek verdiği için gözaltında tutulan İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı. Alidoosti, yanlış ve çarpıtılmış içerikler paylaştığı gerekçesiyle gözaltında tutulduğu başkent Tahran'daki Evin Hapishanesi'nden şartlı tahliye edildi.

Alidoosti'nin annesi Nadire Hekimullah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının serbest bırakıldığını duyururken, Alidoosti hapishane önünde İranlı sinema oyuncuları ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ülkedeki zorunlu başörtüsü eylemlerine destek vermek amacıyla baş örtüsüz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Alidoosti, Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinden sonra başlayan protestolara desteğini açıklamıştı. Alidoosti ardından “ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek”, “yanlış ve çarpıtılmış içerikler paylaşmak” ve “eylemleri kışkırtmak” gerekçesiyle 17 Aralık tarihinde gözaltına alınmıştı.

Aynur Sena Çabuk



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