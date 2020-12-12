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İranlı 'zombi gelin' 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İranlı 'zombi gelin' 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İranlı 'zombi gelin' 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İran'da makyajlı fotoğraflarıyla kendini zombiye benzeten İranlı sosyal medya fenomeni Sahar Tabar, gençleri küfür, yolsuzluk ve şiddete teşvik etme, uygun olmayan yollarla gelir elde etme suçlarından 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu.

İranlı sosyal medya fenomeni ve “zombi gelin” olarak tanınan Sahar Tabar, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için bir çok estetik operasyon geçiren İranlı sosyal medya fenomeni Tabar, gençleri küfür, yolsuzluk ve şiddete teşvik etme, uygun olmayan yollarla gelir elde etme suçlarından 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyuran Tabar, karara itiraz edeceğini belirtti.

Sahar Tabar, 2017 yılında Angelina Jolie'ye benzemek için bir çok kez estetik ameliyat yaptırmış ve İran'da zombi gelin olarak anılmıştı. Tabar, daha önce İran'da 5 Ekim 2019 yılında dini değerlere hakaret, ahlaksızlığa teşvik ve kıyafet yönetmeliğine hakaret suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Aynur Sena Çabuk

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