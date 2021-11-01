İrem Bağları'nda masal gibi sonbahar

Iğdır merkeze bağlı Melekli kasabası sınırları içinde yer alan ve her mevsim doğa severlerin uğrak yeri olan İrem Bağları, sonbahar mevsiminde görenleri hayran bırakıyor.

Yurdun en yüksek noktası olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla renk şöleni sunuyor.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölge farklı türden meyve ağacı ile söğüt ve kavak ağaçlarını da içinde barındırıyor.

Fotoğraf ve gezi meraklılarının ilgi odağı olan İrem Bağları ziyaretçilerini bekliyor.

Sebahattin Yum