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İrem öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

İrem öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
İrem öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki öğretmen İrem Nur Ayhan hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yılgın köyü sahil yolunda Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü.

Kazada özel bir eğitim kurumunda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan araçta sıkışarak hayatını kaybederken, sürücü Salih Özcan ile araçta bulunan Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) yaralandı.

Yaralılar, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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