İrem'den acı haber

Kaza, Gülağaç ilçesi İstiklal Mahallesinde 5 Nisan tarihinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan U. (80) idaresindeki 68 EK 999 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader Sert (20) ve İrem Su Sert'e (8) çarptı. Otomobil daha sonra park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazanın ardından Kader Sert (20) ve İrem Su Sert, araç sürücüsü Orhan U. ve otomobilde bulunan eşi Pembe U. (77) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kader Sert yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve 11 gündür Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren 8 yaşındaki İrem Su Sert de hayatını kaybetti.

Yasin Can