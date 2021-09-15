İrfan Buz: 'Karagümrük'ü yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz'

Süper Lig'in 5'inci haftasında Cuma günü oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi Nurettin Soykan Tesislerindeki hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da sakalıkları bulunan oyuncuların da takıma katılması ile haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, geçtiğimiz hafta 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Beşiktaş yenilgisi ile ilgili VAR hakemine tepkisini dile getirdi. Beşiktaş karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Buz, “Agresif değildik, uzak kaldık. 4-5 oyuncu tam performansı göstermeyince erken geri düştük, birde penaltı pozisyonumuz vardı. Hakkınız neyse onun verilmesi lazım açık ve net. Sadece VAR'da olan hakemimiz Özgüç Türkalp görmedi statta olan, Türkiye'de bu maçı izleyen herkes gördü. Yani bu kadar kolay olmaması kazım. Müsabakaya değinirsek çok iyi Beşiktaş, iyi hazırlanmış. Çok erken geri düştük” dedi.

"Aynı şekilde daha fazla çalışmamız lazım"

Beşiktaş karşısında hatalarını gördüklerini ifade eden Teknik Direktör Buz, “Aynı şekilde daha fazla çalışmamız lazım. Şimdi kendi sahamızda Karagümrük'e hazırlanıyoruz. Son hafta Adana Demirspor'u 4 golle farklı kazandılar. Bu maçta kazanmak istiyoruz Allah'ın izniyle burada 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonuçta puan ve puanlar almak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Futbolcularının karşılaşmalarda daha fazla agresif olmalarını istediğini söyleyen Buz, “Geride kalan 4 maçtan ikisini kazandık. Tabi eksiklerimiz var, çalışmamız lazım. 4 müsabakadan 6 puan aldık. Ne kadar gol yedik kime karşı gol yedik nasıl yedik. Hangi rakiplere karşı gol yemedik nasıl yendik buna da bakmak lazım” dedi.

Takıma yeni transferlerinde katıldığını anımsatan Buz, “Son olarak Walter da takıma katıldı. Bu arkadaşlarımız sürekli kendi takımlarında oynamadıkları için eksikleri var. Walter da önemli bir oyuncumuz, en son maçını 20 gün önce oynamış. Mısır'dan geldi iyi bir oyuncu adaptasyon ve fiziksel eksikliği var. Tetteh bu müsabakaya hazır olur, Karim Hafez ve Ertaç da kadromuza geri dönünce taşlarda yerine oturacaktır, çok daha iyi olacağız. Bizim yerimizde 6 puan almak isteyen çok takım var, biz bununla da yetinmiyoruz” şeklinde konuştu.

Hatice Yetmen - Cahit Özçelik