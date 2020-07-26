İrfan Buz: 'Nasip olmadı'

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, “Çok önemli müsabakaya çıktığımız ikinci Play-Off ayağını maalesef 4-1 kaybettik. 4-1 sonucu bu oyunu tam olarak yansıtmıyor.

Özellikle ilk devre iyi oynadık. Öne geçmiş olsaydık her şey değişirdi. Penaltı sonrası 1-0 geriye düştük ve geriye düşünce yine çok önemli gol fırsatı bulduk. Arkasına 2 oldu ve yine gol pozisyonu bulduk. Dönme fırsatımız olmuştu. 2 müsabakada da çok net gol fırsatlarımız var. Kendi stadımızda oynadığımız maçlarda da çok net gol pozisyonları bulmuştuk. Nasip olmadı. Çok çok istediler ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum” diye konuştu.

Umutcan İşledici