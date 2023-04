İrfan Can Eğribayat ilk kez 11'de oynadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat ilk kez bir lig maçında 11'de başladı. Altay Bayındır'ın belindeki rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından İrfan Can Eğribayat'ın oynayacağı açıklanmıştı.

MKE Ankaragücü karşısında 90 dakika boyunca forma giyen İrfan Can, kalesinde 1 gol gördü.

Bora Akyol - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.