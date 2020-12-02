İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba'dan gelmişti.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu