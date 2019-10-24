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İrfan Can Kahveci'den ilk Avrupa golü

İrfan Can Kahveci'den ilk Avrupa golü
İrfan Can Kahveci'den ilk Avrupa golü

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, kulüp kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Wolfsberger karşısında kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Wolfsberger'i 1-0 mağlup eden Başakşehir'in golünü milli futbolcu İrfan Can Kahveci kaydetti. Müsabakanın 78. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, takımına gruplardaki ilk galibiyeti getiren golü attı. 24 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte kulüp kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini de yaşadı.

Bu sezon turuncu-lacivertlilerle 10 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. İrfan Can, bu sezon ilk golünü ligde Çaykur Rizespor maçında atmıştı.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

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