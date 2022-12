İrfan Can'dan Jesus'a övgü: 'Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir'

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman sonrası yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya kampının güzel geçtiğini kaydeden İrfan Can, “Hazırlık maçlarını lig maçı gibi geçirdik. Takım içinde güzel arkadaşlık var. Size yansıyor zaten güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Verimli bir kamp oldu bizim için” diye konuştu.

Kupadaki İstanbulspor ile ligdeki Trabzonspor maçı hakkında da konuşan İrfan Can, “İyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık hazırlık gibi görmedik, güzel hazırlandık. Zaten devre arasına girmeden hocamız bizi iyi hazırladı diye biraz yorulduk. Araya girmeden önceki gibi devam ederiz inşallah” şeklinde konuştu.

“Dünya Kupası'nda Messi'nin performansından sonra Mert'in sesi kısıldı”

Salernitana ile yapılan hazırlık karşılaşmasında attığı gol sonrası Messi sevinci yapması ve Dünya Kupası finaliyle ilgili görüşlerini aktaran İrfan Can şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Kupası'nı çok iyi bulduk. Özellikle ligler devam ederken iyi gördüm bu turnuvayı daha öncekilere göre. Messi - Ronaldo tartışması var bizim takımda. Büyük üstünlük de Messi'de. İkisine de saygı duyuyorum, ikisi de iyi oyuncular ama yetenek olarak Messi'yi daha önde görüyorum. Yarın da Dünya Kupası finalinde inşallah onu kazanmış ve kupayı kaldırmış olarak görmek istiyorum. Takımda Ronaldo'yu seven Mert Hakan Yandaş'ı destekleyenler de var. Dünya Kupası maçında Messi'nin performansından sonra Mert'in sesi kısıldı. Messi, finalde de inşallah bir şeyler yapar, kupayı kazanmasını istiyorum.”

“İnşallah daha çok gol atar, daha çok asist yaparım”

Kariyerinde gol rekoru kırmasına bir gol kaldığının hatırlatılması üzerine İrfan Can, “Odaklanınca, maçlar konsantre şekilde gidiyor. Ona odaklanmadım açıkçası. Daha önce odaklanmıştım, kötü etkiliyor beni. Devam ederiz. Zaten oyun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar, daha çok asist yaparım” dedi.

“Burası beni çok olgunlaştırdı”

İrfan Can Kahveci, performansının olumlu yöndeki değişimi neye bağladığı hakkında yöneltilen soruya, “Bir çok şey sayabilirim size. Ben öncesinde Gençlerbirliği'nde büyük taraftara karşı oynamadım. Şanssız sakatlıklar yaşadım, şanssızlıklar oldu üstümde. Burası beni çok olgunlaştırdı, daha çok olgunlaştım, daha çok çalışmaya gayret gösterdim hocamızın gelişiyle. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Çünkü ülkemize öğreteceği çok şey var saha içi ve saha dışı. Düşünce yapısı çok şey değiştiriyor. Onun da etkisi var tabii üzerimizde. Sonuçta böyle bir performans gösterdim” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz”

Kupada İstanbulspor maçına odaklandıklarını dile getiren İrfan Can, ”Ligdeki Trabzonspor maçı için henüz konuşmadık. Trabzonspor maçı önemli bir maç ancak konuşmak için erken ancak maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

“Taraftarların devamlı desteğini bekliyoruz”

Performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 27 yaşındaki oyuncu, “Gerçekten çalışıyorum. Uzun yıllar da çalıştım yani. Bir iki senelik olay değil. Hep şut çalışıyorum, doğuştan gelen bir yeteneğim de var. Çocukluğumda çok maç izledim, onlar da otomatik olarak ayağıma yansıyor” diye konuştu.

Taraftarın bu sene büyük bir destek gösterdiğini ifade eden İrfan Can, “Onların devamlı desteğini bekliyoruz. İnşallah sene sonu hep beraber şampiyonluğu kutlarız” dedi.

İrcan Can, saha içinde pozisyonlarının değişmesi ve uyum göstermesiyle ilgili, “Başakşehir'den beri, oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada da devam ediyorum. Hangi pozisyonda olursam olayım bilgi olarak kendimi gerçekten iyi durumda görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir”

Jorge Jesus ile Türkiye'den gitmemesi üzerine konuşup konuşmadığı sorusuna, İrfan Can şu yanıtı verdi: “Hocamıza kalıp kalmayacağını sormadık tabii. Benim temennim o. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır diyorum. Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan, inşallah uzun yıllar devam eder.”

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam



