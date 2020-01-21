Irfan Turizm'in sömestri dönemi umre seferi başladı

İrfan Turim'in sömestri umre turuna 32 erkek, 27 hanım ve 8 çocuktan oluşan 67 kişilik grup, İrfan Turizm Genel Müdürü Galip Bilecen ve tur rehberi Osman Gül eşliğinde kutsal topraklara uçtu.

İstanbul Sabiha Gökçen Hava limanında bir açıklama yapan Tur rehberi İlahiyatçı Osman Gül; “Sömstri dönemi Umre seyahatinin 15 gün süreceğini, ilk olarak Mekke-i Mükerremeye ulaşacaklarını ve burada 10 gün kalarak umre, tavaf ve ziyaretlerde bulunacaklarını” söyledi.

Gül; “Mekke-i Mükerreme ziyaretlerinin akabinde server-i alem, iki cihan güneşi Peygemberimiz hazreti Muhammed aleyhisselamın mübarek beldesi olan Medine-i Münevvereye geçeceklerini, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edeceklerini, Efendimizin kabrinin bulunduğu Hücre-i Saadet'i selamlayacaklarını, Peygamber efendimizin kabri ile minberi arasında yer alan Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp Ümmet-i Muhammed'e, İslam Alemine, memleketimize, milletimize, eş, dost ve arkadaşlarımıza dua edeceklerini” belirtti.

Osman Gül, “umre turumuza katılan misafirlerimize kutsal topraklarda en güzel hizmeti vereceklerini, dağıtılacak olan kulaklıklarla ziyaretler esnasında ve ziyaret mekanlarında anlatılanları çok rahat bir şekilde dinleyeceklerini” ifade etti.