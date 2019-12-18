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İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak

İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak
İris Gölü'nde açılan kanallar kapatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İris Gölü'nde açılan kanallar ile ilgili bölgedeki incelemesini tamamladı. Bakanlık komisyon kararı ile kanallar kapatılacak ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

İzmir Karaburun'da Ildır Özel Çevre Koruma Alanı ve 1. derece doğal sit alanı içerisinde yer alan İris Gölü'nde açılan kanallarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Bölgeye giden İl Müdürlüğü ekipleri, yerinde yaptığı incelemenin ardından ilgili belediyeden ve İlçe Jandarma Komutanlığından fiziki müdahalelere ilişkin tespit tutanaklarını istedi. Bölge 1. derece doğal sit alanında kaldığı için bakanlık, İris Gölü ile ilgili yapılan izinsiz kazı çalışmalarını Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirmeye alacak. Komisyon kararı ile bölgede açılan kanalların ivedilikle kapatılması ve eski haline getirilmesi için karar alacak olan bakanlık, ayrıca cumhuriyet başsavcılığına da suç duyurunda bulunacak. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Cuma günü toplanacak.

Neşra Durmaz
 

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