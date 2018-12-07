Irkçı saldırıya kitap okuma cezası

Geçtiğimiz yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da meydana gelen olayda Polonyalı Kamil B. iki kadın arkadaşıyla birlikte yürürken karşılaştığı başörtülü kadına saldırdı. Kamil B. başörtülü kadına hakaret ve küfürler etti, daha sonra fiziki şiddet uyguladı. Saldırının etkisiyle yere düşen kadına tekme atmaya devam Kamil B.'yi arkadaşları izlemekle yetinirken, yerde acılar içerisinde kıvranan Çeçen kadını ise Kamil B.'nin darbelerinden Polonyalı bir Yahudi kurtardı. Saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan hakkında dava açılarak adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir yılı aşkın süren davanın Varşova Bölge Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, mahkeme mağdurun dini değerlerine hakaret ettiği, aleni olarak aşağıladığı ve vücut bütünlüğüne saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kamil B.'yi 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı 1 yıllığına ertelerken saldırgana bir de kitap okuma cezası verdi. Buna göre başörtüsü takan Çeçen kadına saldıran Kamil B.'ye, Çek yazar Petra Prochzkov'nın Alüminyum Kraliçe: Kadınların Gözüyle Rus-Çeçen Savaşı isimli kitabını okuma cezası verdi. Kamil B. 6 Çeçen ve Rus kadının gözleriyle savaşın trajedisini, olağanüstü koşullara rağmen normal şekilde yaşamlarını sürdürme mücadelelerini, açlıkla, soğukla, tehlikelerle olan savaşımlarını ve hepsinden önce verdikleri yaşam savaşını konu alan kitabın özetini mahkeme heyetine sözlü olarak sunacak.

Ebru Orhan