İrlanda'da erken genel seçimler başa baş tamamlandı

İrlanda'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerde 39 seçim bölgesinde 160 sandalyeli parlamento için 515 aday yarıştı. Yaklaşık 3 milyon 300 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda'da sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Leo Varadkar'ın partisi rakiplerine karşı çok küçük bir avantajla seçimi ilk sırada tamamladı. Varadkar'ın partisi Fine Gael, oyların yüzde 22,4'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Fine Gael'i İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein Partisi yüzde 22.3'lük oyla takip etti. Michael Martin liderliğindeki Fianna Fail ise oyların yüzde 22.2'sini alarak üçüncü sırada yer aldı.

Üç partinin yanı sıra Yeşil Partisi yüzde 7.9, İşçi Partisi yüzde 4.6, Sosyal Demokrat Parti yüzde 3.4 ve PBP yüzde 2.8 oy aldı.

Serkan Bayar