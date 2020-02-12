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İrlanda'da seçimin galibi Sinn Fein

İrlanda'da seçimin galibi Sinn Fein
İrlanda'da seçimin galibi Sinn Fein

İrlanda’da yapılan erken genel seçimlerde İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein Partisi oyların yüzde 24,5’ini alarak sandıktan birinci çıktı.

İrlanda'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde 39 seçim bölgesinde 160 sandalyeli parlamento için 515 aday yarıştı. Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimin galibi İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein Partisi oldu. Sinn Fein'in oyların yüzde 24,53'ünü alarak sandıktan birinci çıkması tarihi bir başarı olarak değerlendirildi.

Ancak, 160 sandalyeli parlamento için 42 aday gösteren Sinn Fein'in milletvekili sayısı 37'de kaldı. Oyların yüzde 22,1'ini alarak sandıktan ikinci çıkan Fianna Fail ise 38 milletvekili çıkararak, parlamentoda tek farkla Sinn Fein'in önüne geçti. Başbakan Leo Varadkar liderliğindeki Fine Gael Partisi ise oyların yüzde 20,8'ini aldı ve 35 milletvekilinde kaldı.

Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald, Fianna Fail ve Fine Gael Partisi ile görüşmeye hazır olduğunu ve koalisyon kurulması halinde başbakanlığın dönüşümlü olabileceğini açıkladı. Ancak Fianna Fail ve Fine Gael Partisi, Sinn Fein ile hükümet kurmayacaklarını ilan etti.

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