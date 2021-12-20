İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İrlanda'da yeni Covid-19 kısıtlamaları yürürlüğe girdi

İrlanda'da yeni Covid-19 kısıtlamaları yürürlüğe girdi
İrlanda'da yeni Covid-19 kısıtlamaları yürürlüğe girdi

İrlanda’da yeni Covid-19 kısıtlamaları kapsamında restoranlar, barlar ve sinema salonları gibi kültürel etkinlik mekanları bugünden itibaren 20.00’de kapılarını kapatacak.

İrlanda, hızla yayılan Omicron mutasyonuna karşı yeni tedbirler uygulamaya başladı. Ülkede alınan yeni kısıtlama kararlarına göre, bugünden itibaren restoran, bar, sinema ve tiyatro salonları gibi kültürel etkinliklerin gerçekleştiği mekanlar 20.00'da kapanacak. Kısıtlamalar, en az 30 Ocak'a kadar geçerli olacak. İrlanda Baş Medikal Yöneticisi Dr. Tony Holohon, tedbirlerin halk sağlığı için kritik önem arz ettiğini belirtti.

Kısıtlamaların sosyal teması ve virüs bulaşıcılığını “kesmeye yardımcı olacağını” da ifade eden Holohon, “Elbette Noel zamanı aileler ve arkadaşlar bizim için de önemli. Kutlamalarımızı mümkün olduğunca küçük gruplar halinde gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Noel zamanı birden çok grup ile buluşmamalıyız” dedi.

Holohon ayrıca, halkın yeni kısıtlamalara uyum sağlamasının virüsün bulaşma etkisi üzerinde önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi. Holohon, hafta sonu yaptığı açıklamada da Omicron'un ülkedeki baskın Covid-19 mutasyonu olduğunu belirtmişti.

İLGİLİ HABER
Omicron, delta varyantının yerini alabilir Omicron, delta varyantının yerini alabilir
İLGİLİ HABER
İranda ilk Omicron vakası tespit edildi İran’da ilk Omicron vakası tespit edildi
İLGİLİ HABER
Omicron mutasyonu 89 ülkede tespit edildi Omicron mutasyonu 89 ülkede tespit edildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.