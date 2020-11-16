İrlanda'da yılda ortalama 10 kadın öldürülüyor

İrlanda'da 1974'ten bu yana kadınlara ve çocuklara yönelik aile içi şiddeti durdurmaya çalışan bir kadın yardım kuruluşu Women's Aid, 1996'dan bu yana İrlanda'daki kadın cinayetlerini inceleyerek raporladı. 1996 ve 2019 yılları arasında 230 kadının öldürüldüğünü belirten Women's Aid, İrlanda'da her yıl ortalama 10 kadının öldürüldüğünü açıkladı. 2018 yılında 19 bin 89 kadınla temas kurulduğunu belirten Women's Aid, 16 bin 994 kadının aile içi şiddet gördüğünü, 3 bin 728 çocuk istismarının ifşa edildiğini belirtti. Women's Aid'in raporlarına göre, İrlanda'da yüz binlerce evde kadınlar ve çocukların erkekler tarafından şiddete uğradığı tespit edildi.

En çok 35 yaş altı kadınlar şiddet görüyor

Women's Aid'in kadın cinayetlerine ilişkin raporuna göre, İrlanda'da 1996-2019 yılları arasında 230 kadının öldürülürken, 180 vak'anın çözüldü, 10 vak'a duruşmayı bekliyor ve 40 vak'a ise çözülmemiş durumda. Raporlanan cinayetlerin yüzde 61'inde kadınların kendi evinde öldürüldüğü ve kendi evinde öldürülme riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. İrlanda'da 16 çocuğun, annelerinin yanında öldürüldüğü belirtilirken her yaştan kadının kadın cinayetinin kurbanı olabildiği aktarıldı. Women's Aid, vak'aların yüzde 52'sini 35 yaşın altındaki kadınların oluşturduğunu ifade ederken, ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Dublin'de vak'a sayılarının daha yüksek olduğunu açıkladı.

Kadın cinayetleri en çok aile içinde görülüyor

İrlanda'da bir kadının erkek akrabası tarafından öldürüldüğü, 20 cinayetten 16'sında kadınların oğulları tarafından öldürüldüğü açıklandı. Her 2 kadın cinayetinden birinin eşi ya da eski bir eşi tarafından işlendiği kaydedilen raporda, kadınların yüzde 87'sinin katilini tanıdığı belirtildi.

İrlanda'da aile içi şiddete karşı mücadele

İrlanda'da kadın yardım kuruluşu Women's Aid her 5 kadından birinin aile içi istismardan etkilendiğini açıklarken, aile içi şiddetin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir anlayış geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Kadınlara yardım merkezinde her gün 24 saat yardım hattı sunduklarını ve bire bir destek hizmetleri verdiklerini ifade edildi. Yardım hattının, "kadınları ilişkilerinde kendileri için neler olup bittiğini belirleme konusunda güçlendirmeyi, onları güvende kalmaları ve ilişki içinde yaşayan çocukların güvenliğini desteklemeyi" amaçladıklarını söyleyen Women's Aid aynı zamanda halkı bilinçlendirme kampanyaları yürütüyor. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Kampanyası" , "Erkek Şiddeti Modelini Kırmak", "Ulusal Flört Kötüye Kullanım Kamuoyu Kadın Yardımı" gibi kampanyalar kapsamında kadınlara ve çocuklara yönelik aile içi şiddet ile mücadele ediliyor. İnsanların tutumlarının değiştirilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Women's Aid kampanyaların kadına yönelik şiddet konusunda halkın bilinçlendirilmesinde hayati bir rolü olduğunu bildirdi.

Aylin Karadeniz

