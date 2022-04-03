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Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi

Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi
Irpin'de imha edilen Rus tankları görüntülendi

Ukrayna ordusu tarafından Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi.

Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi - Foto Galeri
Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi. Irpin'den çıkarak Kiev'e doğru ilerleyen Rus tank konvoyunun Kiev otoyoluna yakın bir noktada imha edildiği belirtildi. Rus ordusunun Irpin'den çekilmesinin ardından bölge halkı imha edilen tankların önünde durarak, sevinçlerini paylaştı.

Tankların önünde duran 3 Ukraynalı kadından biri, “Yaşasın Ukrayna. Her kim topraklarımıza kılıçla gelir, o kılıçla kendisi ölür. Topraklarımıza gelenlerin sonu böyle olur. Kendi mezarlarını kendileri kazarlar. Ben 4 sene savaşta kaldım. Böyle geldiler böyle öldüler. Her gelenin sonu böyle olacak. Putin de burada ölsün" dedi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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