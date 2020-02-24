İş adamı İbrahim Yılmaz ve YouTuber Emirhan Özhan seyyar satıcıların tezgahlarında kalanları satın aldı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde simit satan seyyar satıcıların elinde kalan bütün simitleri satın alarak fenomen haline gelen iş adamı İbrahim Yılmaz'ın sosyal medyada yayılan videosu yaklaşık 50 milyon kez izlenmişti. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu iyilik ve duyarlılık örneği karşısında duygulanmıştı. Bu kapsamda iş adamı Yılmaz, YouTuber Emirhan Özhan ile birlikte “iyilik akımı” projesini başlattı. Mega kentin çeşitli noktalarında seyyar şekilde simit, çiçek, şemsiye ve yara bandı satan satıcıların yanına giden Yılmaz ve Özhan, ellerinde kalan tüm malzemeleri satın aldı. Günü erken bitirerek evlerine gitmelerini ve dinlenmelerini isteyen yardımsever ikili, bazı satıcıların malzemelerini de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. O anları kaydettiren YouTuber Özhan sosyal medyadan paylaşarak izleyicilere sundu.

Özbek simitçi neye uğradığını şaşırdı

Yine dün öğle saatlerinde Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerine gelen Yılmaz ile Özhan, kaldırımda satış yapan simitçinin yanına yaklaştı. Bir süre simitçi ile konuşan ikili, bütün simitleri satın almak istediğini söyledi. Kamera şakası yaptıklarını sanması üzerine ikili Özbekistan uyruklu simitçiye gerçek diyerek ikna etti. Ardından bir kağıda “ücreti ödendi” yazan Yılmaz ve Özhan, tezgahtaki simitleri ücretsiz olarak halk otobüsü ve minibüsteki vatandaşlara dağıttı. Şaşkın bakışlarla ikiliyi izleyen vatandaşlar, bu anlamlı akımı takdir etti.

“Tek hedefimiz insanları görmezden gelmemektir”

İş adamı İbrahim Yılmaz ise, “Bu simitleri alarak ve üzerine de 'ücreti ödenmiştir' yazısı yazarak seyyar satıcıları 1 gün izin yaptırıyoruz. Yani evlerine erken gönderiyoruz. Biz bu projeyi yaklaşık 1 yıldır farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Bu olay sosyal medyada paylaşıldıktan sonra izlenme rekoru kırdı. Bu artık bir akıma döndü. Hem seyyar satıcılar mutlu oluyor evine erken gidiyor. Hem de bir iyilik akımı başlıyor. Herkes çevresindeki insanları görmezden gelmiyor. Bizim tek hedefimiz insanları görmezden gelmemektir. Biz buna öncülük yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birbirimize desteğimizi göstereceğiz ki bir dayanışma olacak”

İyilik akımı projesi hakkında konuşan YouTuber Emirhan Özhan, “Simitçilere ve seyyar satıcılara giderek malların hepsini almak istiyoruz diyerek onları 1 günlük tatil ilan etmeyi düşünüyoruz. Amacımız budur. Kimsenin görmemesi bence aslında kötü bir şey. Biz bu şekilde ayrıştık. Birbirimize desteğimizi göstereceğiz ki bir dayanışma olacak. Amacımız teşvik etmektir. İbrahim abi bu konuda bana yardımcı oldu ve bu akımı başlattık. Umarım yenileri gelecektir” dedi.

“Hepsini aldılar, ben memnunum”

Simitleri satın alınan Özbek simitçi de, “Hepsini aldılar, ben memnunum. Ben bugün hepsini vereceğim. Sonra eve gideceğim. Teşekkür ederim” diye konuştu. Röportaj esnasında simit almaya gelen vatandaşlar, “ücretsizdir” diyen ikili için, “Çok teşekkür ediyoruz. Devamının gelmesini diliyoruz. Keşke öğrencilere gitse daha iyi olur. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.

Doğan Can Cesur

