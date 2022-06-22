İş adamı ‘tehdit ve yağma' suçlamasıyla tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda kamu ihalelerinde fesat karıştırma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş adamı İ.G., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İ.G.'nin ‘ihalesini iptal ettirmeme' karşılığında bir iş adamından para istediği ve tehdit ettiği iddia edildi. İş yerinin sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde “Tehdit, yağma ve işyeri kurşunlama” suçlamasıyla gözaltına alınan İ.G. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş adamının daha önce Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği “Katran” isimli yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda da adının geçtiği öğrenildi.