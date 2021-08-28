İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan hazır yemek firmasında meydana geldi.

İddiaya göre, işçilerin paydos etmesi üzerine ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından darp edildikten sonra, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hâle getirildi.

Dört şüpheli ofisteki dolapları ve kasayı kurcaladıktan sonra, içeride bulunan 12 bin dolar ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Elleri ve ayakları bağlı iş yeri sahibi, kendisini dışarı atarak çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın yardımıyla iş adamının elleri ve ayakları çözüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gasp Büro, Cinayet Büro ve Osmangazi Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameraları tek tek inceleme altına alındı. İş yerinde çalışanlar tekrar geri çağrılarak ifadeleri alındı. Ekipler güvenlik kameralarından eşkâlini belirlediği 4 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Gasp olayını azmettirenin çalışanın olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından harekete geçen ekipler çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin eşgalini belirleyen ekipler aracında iş verene ait olduğunu belirledi.

Çevrede araştırma başlatan ekipler olayın azmettiricisi olduğunu belirlediği çalışanı iş verenin aracının içerisinde olay yerine tekrar kontrol amaçlı gelip ortamı incelerken yakaladı. Gasp olayını gerçekleştirenlerden 3 kişiyi ise ifade doğrultusunda saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce 1 ay boyunca en çok paranın ne zaman geldiğini ve nerede gizlendiğini gözlemlediği ve sonrasında beraberindeki 4 kişiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren zanlılardan birisinin ise firarda olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne hafif ticarî araçla gelen ve yüzlerinde tıbbî yüz maskesi bulunan şahıslar, içeri girip kısa süre sonra tekrar dışarı çıkıyor. Diğer bir açıda ise, iş adamı elleri ve ayakları bağlı vaziyette kendisini dışarı atarak yardım istiyor. Bir esnaf ellerindeki ve ayaklarındaki bantları kesiyor.

Hakan Gönül - Ali Kamur

