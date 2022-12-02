İş arkadaşını uykusunda öldüren zanlı tutuklandı

Olay, Yalıkavak Mahallesi Flipper Sokak'ta bir sitede meydana geldi. Bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral (29) arasında horlama meselesi yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi.

Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojman olarak kullanılan konteynerda uyuyan arkadaşını, uyurken ekmek bıçağı ile 20 yerinden bıçakladı. Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, baş, yüz, kol, boğaz, karın bölgelerine bıçak darbesi alan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katil zanlısı Muzaffer E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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