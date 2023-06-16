İş Bankası ‘Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası 16 yaşında

İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, bugüne kadar Türkiye'de yapılan uzun soluklu kitap projelerinden biri olan ‘Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası bu yıl 16'ncı kez düzenleniyor. Bankanın, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanarak çok boyutlu düşünmelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve sanatla gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi. Hediye edilen bu yılki kitapta; Dr. Selim Erdoğan, Darüşşafakalı öğrencilerin Cumhuriyet, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili sorularını yanıtlıyor.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle bu sene kampanyada öğrencilere armağan edilmek üzere İş Bankası Kültür Yayınları ve Darüşşafaka iş birliğinde ‘Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor' başlığıyla özel bir kitap hazırlandı. Kitapta Darüşşafakalı ortaokul öğrencilerinin Cumhuriyet, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili soruları, harp coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan tarafından yanıtlandı. Kitabın önsözünü kaleme alan Yekta Kopan, editörlüğünü de üstlendi. Temasıyla uyumlu olarak İş Bankası Müzesi arşivinden seçilen fotoğrafların ve Kıymet Ergöçen'in kitaba özel tasarladığı illüstrasyonların yer aldığı kitap, Burcu Ural Kopan tarafından yayına hazırlandı.

"Hayattaki en güzel yatırım çocuğa yapılandır”

İş Kuleleri'nde çocuklara kitaplarını hediye eden İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Karneni Göster Kitabını Al kampanyamızı çok seviyoruz. Çocuklarımızın zor bir akademik yılı bitirdikten sonra yaz tatillerinde bunu okuyarak keyifle geçirmelerinin bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız dinlenirken eğlenirken okumayı bunun bir parçası haline getirmesi bizim için çok kıymetli. Ne kadar okumayı seven bir toplum olursak gelişmişlik seviyemizin de o kadar artacağına inanıyoruz. 16 yıldır buna yürekten destek veriyoruz. Umuyorum ki bu kampanya, 16 yıl daha devam eder. Hiç bitmez ve çocuklarımız da bundan keyif alır. Biraz önce gördünüz, şubelerimiz bile ayrı bir hava kazanıyor. Cıvıl cıvıl oluyor. Hayattaki en güzel yatırım çocuğa olan yatırım. Dolayısıyla İş Bankası olarak böyle bir kampanya yapıyor olmaktan son derece mutluyuz” açıklaması yaptı.

“Ailelerde çocuklarıyla bu kitabi madde madde okumalı”

Yekta Kopan, “Cumhuriyetin 100'üncü yılında çocuklara armağan edilen bir kitabın, üstelik Cumhuriyetin kurucu değerlerinden biri olan Türkiye İş Bankası tarafından çocuklara armağan edilen bir kitabın parçası olmak benim için çok gurur verici. Bu kampanyanın 16 yıldır devam ediyor olması, çocuklara kitapları ücretsiz olarak ulaştırıyor olmaları çok kıymetli. Ama bu yıl da çok farklı bir durum vardı. O da Cumhuriyetin 100'üncü yılı olması. 100'üncü yılında, Selim Erdoğan yazdığı kıymetli, her köşenin besinlediği projeyi taşıyan omurganın içinde olmak benim için gururdu. Dilerim çocuklara çok fazla katkısı olur. Aynı zamanda şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki sadece çocuklara değil, bu kitabı alan ailelere de tavsiyem şudur; hep beraber madde madde okumaları, üstüne biraz düşünmeleri, evde sohbet etmeleri. Bunu yapmaları, ailenin de bu olağanüstü yolculukla yani Cumhuriyetin 100 yıllık yolculuğuyla ilgili çok daha fazla bilgi edinmesini sağlayacaktır” dedi.

“Ücretsiz herkese eşit eğitim düşüncesi önemli”

Dr. Selim Erdoğan ise şöyle konuştu: “Hala bütün dünyada belirsizlikler var. Bu Cumhuriyetin ne kadar süreceği, devam edeceği çünkü tehditler hala ortadan kalkmamış. O kaotik ortamda bile Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önderimizin Cumhuriyet'in diğer kurucu kadrolarının da bir umudu vardı, çocuklarımız Bütün yatırımı, planlamalarını, stratejilerini; Cumhuriyet çocuklarının, gençliğinin yetişmesi üzerine yapmışlardır. Cumhuriyetin kurucu felsefelerinden bir tanesi de eğitimin ücretsiz olmasıydı. Şimdi burada bu kitapların bu şekilde öğrencilere ücretsiz dağıtılıyor olması her şeyden önce benim de savunduğum ücretsiz, herkese eşit eğitim düşüncesine hizmet ettiği için çok mutluyum. Bugün burada pırıl pırıl, henüz yüreklerine kötülük düşmemiş, akıllarına fenalık düşmemiş, kirletilmemiş kalplere sahip bu çocuklarla beraber olduk. Onlara hizmet edecek, Aydınlık Türkiye'ye hizmet edecek bir şeylerin içerisinde yer aldık. O yüzden ben çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar çocuklara ve gençlere ulaştırılan kitaplar

İş Bankası 2008 yılından bu yana kampanya kapsamında çocuklarla karne hediyesi olarak; ‘Alice Harikalar Diyarında', ‘Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler', ‘Yazarlarımızdan Öyküler', ‘Halime Kaptan', ‘Küçük Mavi Gezegen', ‘Sait Faik'ten Çocuklara Hikâyeler', ‘Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel Öyküler', ‘Yazarlarımızdan Öyküler', ‘Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk', ‘Depremden Korkmuyorum - Nasıl Korunacağımı Biliyorum', ‘Mars'a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar', “Astronotlar Üşür mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, ‘Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar', ‘Siyah İnci', ‘Dünyanın Merkezine Yolculuk', ‘Dr. Ox'un Deneyi', ‘Define Adası', ‘İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Kitapçığı' ,‘Bambi', ‘Kayıp Dünya', ‘İklim Hakkında Konuşalım', ‘Sherlock Holmes'un Maceraları' ve ‘Gizli Bahçe' başlıklı kitapları buluşturdu.

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