İş Bankası'na 'Yılın Bankası' ödülü

Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen finans ve ekonomi mecraları arasında yer alan 'The Financial Times' bünyesinde yayımlanan The Banker Dergisi tarafından 'Türkiye'de Yılın Bankası' ödülüne layık görüldü. 2024 yılında 100. yılını kutlayacak olan bankanın bu ödülü almasında; güçlü finansal performansı ile birlikte dijitalleşme ve inovasyon alanında müşteri için değer oluşturma odaklı yenilikçi hizmet anlayışını sürdürmesi ve topluma dair üstlendiği inisiyatifler etkili olduğu belirtildi. Ödülü, Londra'da düzenlenen törende İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın aldı. 'Yılın Bankası' ödülü; uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak dünyanın birçok ülkesindeki bankaların değerlendirilmesi sonucunda belirleniyor. 120 ülkeden binin üzerinde başvuru yapılırken, ödülü kazananlar alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçiliyor.

