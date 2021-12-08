İş Bankası'ndan çiftçilere sulama desteği

Tarım, ülke ekonomilerinde en kritik, yaşamsal sektörlerin başında geliyor. Sürdürülebilir, güvenli, katma değerli bir tarımsal üretime finansal, dijital, zirai ve ekolojik yönlerden destek olmak bu açıdan büyük önem taşıyor. Desteğin bir parçasını da çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler ve çevre dostu maliyet azaltıcı uygulamalar sunulması oluşturuyor. Günümüzde artık tarımsal sulamada basınçlı sulama sistemleri gibi kaynak ve enerji kullanımını yönetmeye, üründe kalite ve verimliliği artırmaya yönelik çözümler öne çıkıyor. Ürün ve arazi özelliklerine göre farklılaşabilen bu sistemler, üretici özelinde terzi işi projeler oluşturularak hayata geçiriliyor. Türkiye İş Bankası, BASUSAD ile gerçekleştirdiği iş birliği ile basınçlı sulama sistemleri konusunda çiftçilere destek sunuyor. Banka, bu çerçevede basınçlı sulama sistemlerinin kurulması ve yenilenmesinin finansmanı amacıyla 60 aya kadar vade, yılda 1 defa ödemeli olarak proje bedelinin yüzde 100'üne kadar kredi imkânı sunuyor. Kredi başvuruları, BASUSAD üyesi üretici/satıcı firmaların yanı sıra isbank.com.tr'den veya bankanın şubelerinden alınabiliyor.

Ayrıca isbank.com.tr'ye eklenen ‘Sulama Sistemi Hesaplama Aracı' ile İş Bankası müşterisi olsun veya olmasın tüm çiftçiler, yaygın olarak kullanılan basınçlı sulama sistemlerinin proje maliyetini hesaplayabiliyor. Kampanyadan faydalanan 100 üreticiye 100 adet İmeceMobil sulama tavsiyesi de ücretsiz olarak verilecek.

“Hem uygun çözümler sunuyor hem de tarımın geleceğine yatırım yapıyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, tekstilden kimyaya, gıdadan akaryakıta pek çok sektörün hammadde ihtiyaçlarını karşılayan tarımın ülke ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Şimşek, tarımın desteklenmesinin sadece tarım üretiminin finansmanı ile değil, tarladaki üreticiden dijital çağın gereklerine uygun tarımsal uygulamalar yazanlara kadar geniş bir yelpazede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli bir tarımsal üretimin finansal, dijital, zirai ve ekolojik yönlerden desteklenmesiyle ülkemize ve dünyaya ekonomik değerin çok daha ötesinde katkı sağlandığının altını çizen Şimşek, “Biz bu bilinçle bir yandan üreticilerin ve üreticileri çevreleyen ekosistemin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Diğer yandan da tarımın sürekli gelişmesi için dijital tarım uygulamaları başta olmak üzere, tarımın geleceğine yönelik yatırımlar yapıyoruz. BASUSAD ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle, doğru ve yerinde kaynak kullanımıyla üretimdeki verimlilik ve kalitesini artırmak, enerji maliyetlerini düşürmek isteyenlere hitap ediyoruz” diye konuştu.

“Tüm paydaşlarımızla el ele vererek sürdürülebilir tarımı mümkün kılabiliriz”

BASUSAD Genel Sekreteri Nuri Göktepe de küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin sonuçlarından birinin tarımsal kuraklık tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Tüketilen suyun yaklaşık dörtte üçünün tarımsal sulamada kullanıldığını ve tarımsal sulamanın yaklaşık dörtte üçünün yüzde elli su israfına yol açan ‘vahşi sulama' ile yapıldığını aktaran Göktepe, "Suyun verimli kullanımı, Türk tarımı ve ekonomisinin gelişmesi, sağlıklı ve ulaşılabilir gıda temini konularında artan sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

Tarla içi iklim dostu akıllı sulama sistemleriyle su ve enerji tasarrufu sağlayacak, verimi artırırken maliyetleri düşürecek sulama çözümleri üretmeye devam ettiklerini belirten Göktepe, “Gerek altyapı projelerinin gerekse tarla içi sulama projelerinin finansmanında kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli roller üstlenebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda söz konusu banka ile yaptığımız iş birliğine, çiftçilerimizin basınçlı sulama sistemlerine daha kolay erişimlerini ve daha bilinçli sulama yapabilmelerini sağlaması açısından büyük önem veriyoruz. Tüm paydaşlarımızla el ele vererek, başta su ve toprak olmak üzere kaynaklarımızın planlı, bilinçli ve verimli kullanımını sağlayarak sürdürülebilir bir tarımı mümkün kılabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.