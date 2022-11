İş Bankası'nın Geleceğe Orman uygulamasına uluslararası ödül

Türkiye İş Bankası'nın sürdürülebilir bir gelecek hedefi kapsamında geçtiğimiz yıl TEMA Vakfı iş birliğiyle İşCep'te hayata geçirdiği Geleceğe Orman uygulaması, dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Gartner'ın düzenlediği Eye on Innovation for Financial Services Awards'ta EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde birinci oldu.

Barselona'da düzenlenen Gartner Sempozyum ITExpo'da finans kuruluşlarının kıdemli IT yöneticilerinden oluşan izleyici karşısında finalist olarak yarışan Geleceğe Orman, en yüksek oyu alarak birincilik ödülünü kazandı.

Bankanın Eylül 2021'de İşCep'te müşterileriyle buluşturduğu uygulamada, kullanıcıların çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve günlük hayatlarındaki aktivitelerle topladıkları karbon puanlar, TEMA Vakfı aracılığıyla fidan bağışına dönüşüyor.

Yapılan açıklamaya göre, çevre için eyleme geçme ihtiyacına, günlük hayat akışında yenilikçi bir yanıt oluşturan ve oyunlaştırma kurguları ile zenginleştirilen Geleceğe Orman'ın katılımcı sayısı 200 bine yaklaşırken, uygulama aracılığıyla bugüne kadar 80 bin fidan bağışlandı. Banka, uygulama kapsamında ilk üç yılda toplam 1 milyon fidan dikmeyi hedefliyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, kurum içi inovasyon projesi olan Geleceğe Orman ile Gartner gibi prestijli bir kurumdan ödül almaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Sezen, Türk bankacılık sektöründe alanında bir ilk olan Geleceğe Orman'ın, sadece sürdürülebilir gelecek hedefi kapsamında yürütülen bir proje olmadığını, aynı zamanda anlık olay tabanlı puan mekanizması ve robotik otomasyondan faydalanan yapısıyla müşterilerin günlük yaşam aktiviteleriyle bankacılık işlemlerini birleştirerek ekosistem oluşturmaya yönelik inovatif bir uygulama olduğunu ifade etti.

Uygulama ile kullanıcıların karbon ayak izini azalttıklarını, onların günlük yaşantılarıyla etkileşimli şekilde daha çevre dostu bir yaşam sürmelerine aracılık ettiklerini belirten Sezen, sözlerini şöyle tamamladı: “Geleceğe Orman'ın uluslararası alanda takdir görmesi ve inovasyon açısından ilham kaynağı olarak değerlendirilmesi bizim için mutluluk verici. Daha sürdürülebilir bir gelecek hedefi kapsamında müşterilerimize değer oluşturmak için hayata geçirdiğimiz Geleceğe Orman gibi bankamızın fark oluşturan, yenilikçi ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğiz.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.