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İş bulma tartışmasında dehşet saçtı

İş bulma tartışmasında dehşet saçtı
İş bulma tartışmasında dehşet saçtı

İzmir’in Konak ilçesinde iş bulma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi 1192. Sokak'ta bulunan Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre iş bulma nedeniyle K.A., muhtar H.H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada K.A., tabancayla muhtar H.H., babası C.H., muhtarın kardeşleri M.H. ve A.K.'yi bacağından vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Silahla 4 kişiyi yaralayan K.A. ise polis tarafından yakalanarak Boğaziçi Polis Merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy

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