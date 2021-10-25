İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu

Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Online platformda gerçekleşen CEO Club'da Türkiye'nin en büyük holdinglerinin CEO'ları 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 beklentileri ele alındı.

CEO Club Online Summit'in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy gerçekleştirdi. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söyleyen Aksoy, TÜSİAD'ın araştırmasına göre, 2020'de ülkemizde dijitalleşme yatırımlarının yüzde 35 arttığını aktardı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2022' panelinde ise Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO'su Dr. Suhat Korkmaz, 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı.

“Şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz”

Dijitalleşmeye vurgu yapan Engin Aksoy, şunları söyledi: “Dünyanın geçirdiği zor dönemlerde, yatırımların hız kesmediği alanların en başında dijitalleşme geliyor. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşme ile büyüyebileceğini, yerel ve global rekabette bir adım önde olabileceğini gördük. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde dijitalleşmede üç önemli konudan bahsediyoruz: Birincisi, ‘bağlantı' yani 5G gibi teknolojilerle interneti daha etkin kullanabilmek, ikincisi ‘bulut teknolojileri', üçüncüsü ‘yapay zeka'. Bu üç teknolojiyi ne kadar etkin kullandığımız hem şirketlerimizi hem tüketicimizi ne kadar dönüştürdüğümüzün ve başarımızın belirleyicisi olacak. Yaptığımız her işte bu üç teknolojiyi kullanıyor olmak verimimizi artırırken tüketici ihtiyaçlarına da daha iyi cevap vermemizi sağlayacak. Bağlantı, internet altyapısı, bulut teknolojileri ve yapay zeka geleceğe giden yolda oldukça önemli.

TÜSİAD'ın araştırmasına göre, 2020'de ülkemizde dijitalleşme yatırımları yüzde 35 arttı. IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki dijital dönüşüm yatırımları önümüzdeki 4 yılda 7,4 trilyon doları aşacak. Araştırmalar, bize önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını söylüyor. Pandemi öncesi şirketimizin yeni müşteri alımlarının yaklaşık yüzde 20'si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran yüzde 50'lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim. Bu durum, dijital servislere ilgiyi de artırdı. Örneğin, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyon oldu. Yanımda uygulamasını kullanan müşteri sayımızda yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandı. Operatör olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz.”