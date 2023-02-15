İş dünyasından konut seferberliği başlıyor

TOBB‘dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İş dünyamızın ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyoruz. Kampanyanın detayları ve nasıl katkı verileceği çok yakında açıklanacak. Tüm iş insanlarımızı, sektörel derneklerimizi, iş dünyası kuruluşlarımızı, kadın ve genç girişimcilerimizi ve hayırseverlerimizi konut kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Bu yardım kampanyasına bir bina ya da bir konut bedeli ile katılına bileceği gibi vatandaşlarımız kendi imkanları ölçüsünde bir tutarla da katkıda bulunabileceklerdir. Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü”.

Musa Enes Aksakal



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.