Eraslan, “İyi Ki Battım” ve “Renkli Fikirler” adlı kitaplarının ardından üçüncü kitabını kaleme aldı. Eraslan, 'başarı odaklı bir kariyer planı yapanlar için rehber' olarak tanımladığı kitabı için, “İş hayatımda edindiğim ve hayati değer taşıdığına inandığım tecrübelerimi, bu kitabımda ele aldım. Bilginin, her an ulaşılabilir bir olgu olduğuna inanıyorum. İş hayatında başarının sırrı bilgi paylaşımında” dedi.

Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak üç dilde basılan kitabın lansmanında konuşan Eraslan, “Ağırlıklı olarak iş sahamızı oluşturan Rusya'ya ve Rusça konuşan ülkelere büyük önem veriyoruz. Türk hazır giyim sektörünün en önemli pazarı olan Rusya'da Dosso Dossi olarak önemli bir takipçimiz var. Bu nedenle önceki kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımı Türkçe ve İngilizce'nin dışında Rusça'ya da çevirdik. Dosso Dossi'nin ayrılmaz bir parçası olan ve başarımıza büyük katkısı olan sanatsal yaklaşımlarımızdan yola çıktık, dünyanın en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Moskova'ya geldik” dedi.

"Sanatla hep iç içe olduk"

Hikmet Eraslan, her dönem sanat ile özdeşleşen ve uzunca süre konuşulan işlere imza attıklarını söyledi. Sanata olan tutkusunu “Türkiye'nin en özgün iş modeli” olan fashion show'larına ve fuarlarına da taşıdığını belirten Hikmet Eraslan, “Özgün iş modelimizin adı Rönesans döneminde yaşamış bir İtalyan ressam olan Dosso Dossi'den geliyor. Dosso Dossi de döneminin fark oluşturan sanatçılarından. Biz de girdiğimiz her sektörde fark oluşturduk ve başarılı çalışmalara imza attık. Sahip olduğum İtalyan ressamların orijinal yağlı boya tablolarından oluşan koleksiyonumu Renkli Fikirler adlı bir kitapta topladım. Geçtiğimiz yıl Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı'nda sergilediğimiz bu resimler, bölgenin turizm ekonomisine ve hareketliliğine önemli katkı sağladı. Sanatla hep iç içe olduk” dedi.

Sanatın topluma mutluluk verdiğini söyleyen Eraslan, maddi kazançtan çok akıl ve sanata değer verilmesinin gerektiğini belirterek, sanatsal bakış açısına sahip iş insanlarının her zaman daha vizyoner olduğuna ve işlerinde de başarıyı yakaladığına inandığını da ifade etti.

Yeni kitap, rehber niteliğinde

İş hayatında başarıyı etkileyen pek çok faktör olduğunu, başarılı bir iş ortaya çıkarmak için özgüven ve yapılacak işe odaklanmanın yeterli olmayabileceğini belirten Eraslan, yeni kitabı “İyi Bir İşin Sırrı”na dair şunları söyledi: “Ekipleri hedefler doğrultusunda ileriye taşıyacak bir lidere ihtiyaç vardır. Bu kitapta, gerek bireyleri gerekse şirketleri kalıcı başarıya götürecek tüm detayları, kendi iş yaşamımdan damıttığım, pusula olabilecek son derece değerli tecrübelerimden aktarmaya çalıştım.

Umarım okuyucularımın kariyerleri için bir rehber olur. İş hayatında başarıya ulaşabilmemizin en önemli unsurlarından birisi bilgi alışverişidir. Bilginin, her an ulaşılabilir ve çok kıymetli bir olgu olduğuna inandığım için tecrübelerimi paylaşmaya karar verdim. Paylaşılan bilgi, yeni fikirlerin doğmasına, vizyoner girişimcilerin feyz almasına fırsat verir. Yıllarda edindiğim bu birikimi her ortamda paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum”.