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İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti
İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki maden işletmesinde çalışan Taner Çulhaoğlu (30) iş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay bugün sabah saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Çulhaoğlu, maden işletmesinde bulunan üretim bandının rulmanını değiştirirken makineye kolunu kaptırdı. Bir anda kolunu kaptırması sonucu makineye sıkışan Çulhaoğlu, feci şekilde hayatını kaybetti. ihbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Çulhaoğlu'nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Çulhaoğlu'nun genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Onur Durmuş
 

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