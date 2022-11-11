İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İş kazasının ardından dram çıktı

İş kazasının ardından dram çıktı
İş kazasının ardından dram çıktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde üzerine beton duvar devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi. Talihsiz işçinin yeni işinde ilk günü olduğu, memleketinden Kayseri’deki işine gelebilmek için borç para aldığı öğrenildi.

İş kazasının ardından dram çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda inşaat halindeki evin bahçesindeki beton duvar, işçi Hakkı Taflı'nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cem Atakan - Ali Göç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.