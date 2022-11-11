İş kazasının ardından dram çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda inşaat halindeki evin bahçesindeki beton duvar, işçi Hakkı Taflı'nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cem Atakan - Ali Göç

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