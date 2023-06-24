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İş makinası operatörü trafikte otomobile kepçe ile vurmaya çalıştı

İş makinası operatörü trafikte otomobile kepçe ile vurmaya çalıştı
İş makinası operatörü trafikte otomobile kepçe ile vurmaya çalıştı

Ümraniye’de bir iş makinası operatörü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kepçe ile vurmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İş makinası operatörü trafikte otomobile kepçe ile vurmaya çalıştı - Tıkla İzle

Olay, öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Seyir halinde olan iş makinası ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü aracından inerek kepçe operatörü ile tartışmaya başladı. İş makinası operatörü ise kepçeyle araç sürücüsüne vurmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İkili yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı
 

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