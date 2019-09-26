İş makinası yuvarlandığı yerden vinçle çıkartıldı, meraklı vatandaşlar telefonlarına sarıldı

Olay Rize Merkez'e bağlı Muradiye Belediyesinde meydana geldi. Belediyeye ait iş makinasını kullanan operatör Mehmet Kazdal, Köprübaşı Mahallesi'nde yol temizleme çalışması yaptığı esnada fren sisteminin çalışmaması sonucu iş makinesinin kontrolünü kaybetti ve araç yamaçtan aşağıya çay bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanan iş makinesinden atlayarak kurtulan Kazdal, kazadan yara almadan kurtuldu.

İş makinasının olay yerinden çıkartılması için ise bölgeye vinç çağırıldı. Vinçten uzatılan halata bağlanan iş makinası çay bahçesinin içerisinden çekilerek çıkartıldı. Olay yerinde makinanın çıkartılışını izleyen meraklı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.

Olayı anlatan Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı operatörün burnunun bile kanamamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek “Yol temizliği yapan ekiplerimiz, makinemizin frenlerinin bir anda boşalmasıyla, operatörümüz de makineyi durduramayacağını anlayınca araçtan atlayarak kendini kurtardı, makine uçuruma gitti. Yol şartlarımız zor, arazi koşullarımız zor. Tek tesellimiz operatörümüzün burnu kanamadan kurtulması oldu” dedi.

İş makinasından son anda atlayarak kurtulan operatör Mehmet Kazdal ise “Makinanın kovasını yere indirdim, araç stop etti. Stop edince bu araçların freni kullanılmıyor, iptal oluyor. Makine bir anda gitmeye başladı. Baktım ki makine durmayacak kendimi aşağıya attım. Makine kendiliğinden aşağıya doğru indi, 2-3 takla attı” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi demir