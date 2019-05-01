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İş makineleri kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu

İş makineleri kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
İş makineleri kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Siirt’in Şirvan ve Tillo ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı toprak zeminin gevşemisiyle heyelan meydana geldi.

Meydana gelen heyelanı temizlemek için İl Özel İdare'ye ait iş makineleri çalışma başlattı. Yol açma çalışmasının tamamlanmasıyla olay yerinden ayrılan iş makineleri dağdan kopan dev toprak parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. 

Siirt'in Şirvan ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı toprak zeminin gevşemesiyle HES baraj yolu ile Tillo ilçesine bağlı Akyayla ve Taşbalta yolunda çatlaklıklar ve kaymaların olması sonucu heyelan meydana geldi. İş makinelerinin yol açma çalışmasının tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldıktan sonra aynı mevkiden kopan dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. İş makinelerinin bölgeden ayrıldıktan sonra olayın meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. 

Heyelanın olduğu bölgelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Her iki köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma başlattıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Şirvan ve Tillo ilçelerinde köy yollarında heyelan olması nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için iş makinelerinin acil olarak olay yerine sevk edildiğini, uzun çalışmalar neticesinde yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını söyledi. Canpolat, "Bölgede yağışlardan dolayı toprak zeminin gevşemesiyle sık sık heyelanlar meydana geliyor.

Meydana gelen heyelan için yol açma çalışmalarını tamamlayan iş makinelerinin olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra dağdan kopan dev toprak kayması olası bir faciayı önledi. Olayın sevindirici yanı her hangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.  

Selami Deniz
 

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