İş makinesi bacağını ezdi, 30 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 15 Ekim tarihinde Alanya'ya bağlı Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre belediyeye ait bir iş makinesi geri manevra yaptığı sırada yol kenarında oturan Ümmühani Şen'i (85) ezdi. Sol bacağı tekerin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Kadının çığlıklarına koşan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen'i ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Talihsiz kadının bir süre sonra sol bacağı kesildi. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Şen, dün gece saatlerinde doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandıktan sonra ise cenazesi ailesine teslim edildi. Şen Elikesik Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdal Anak