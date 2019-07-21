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İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar

İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar
İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar

Mersin'de bir internet sitesinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir internet sitesi üzerinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları ihbarını alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve çalışma sonucunda 2 şahsın kimliğini tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahısları gözaltına aldı. 

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

Koray Ünlü
 

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