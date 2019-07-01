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İş makinesi seyir halindeyken yandı

İş makinesi seyir halindeyken yandı
İş makinesi seyir halindeyken yandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden iş makinesi seyir halindeyken alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde çıkan orman yangınına müdahale için yangın bölgesine sevk edilen Kadirli İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı greyder, Yeni Mahalle'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı kaplayan yangından araç şoförü aracı terk ederek canını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek greyderdeki yangını söndürdü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma olmazken, iş makinesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.  

Selçuk Şavran
 

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