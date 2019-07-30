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İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında mültecilerin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın koridorları dumanla dolarken, katlarda oturan çok sayıda kişi balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Servise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yoğun dumandan dolayı balkona çıkan Irak ve Suriye uyruklu vatandaşlar, o esnada orada çalışan iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. 60 kişiyi iş makinesiyle kurtaran İş Makinesi Operatörü Enes Tepe vatandaşların takdirini topladı.  

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Yusuf Çetin

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