İş merkezinde telefon bataryalarının patlamasıyla çıkan yangın korkuttu



Alınan bilgilere göre, Sur ilçesinde saat 17.10 sıralarında 6 katlı Reha İş Merkezi'nin birinci katında bulunan bir telefoncu dükkanında telefon bataryalarının patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler aynı katta bulunan diğer iş yerlerine de sıçrarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muhammet Hüseyin İçli



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